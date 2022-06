Kraven the Hunter protettore degli animali?! Fan preoccupati: 'Non avete capito niente'

Le cose non stanno andando al meglio per lo SpiderVerse messo su da Sony Pictures, con un fallimento dopo l'altro al di fuori dei film MCU. Ma con Kraven the Hunter le cose potrebbero peggiorare da quando il suo protagonista ha descritto il personaggio come "un amante degli animali". E i fan insorgono.

Il fine riprese per Kraven the Hunter annunciato proprio di recente ha portato con sé la conferma che si tratta del primo film Sony-Marvel girato interamente in location: potete trovare qui le riprese di un inseguimento mozzafiato in Kraven the Hunter. Ma assieme all’annuncio arrivano le parole e le interviste sostenute dai suoi protagonisti, che non fanno altro che preoccupare ulteriormente sul nuovo progetto Sony in arrivo. Finora, con la sola proprietà intellettuale di Spider-Man rimasta in mano a Sony – mentre tutto il resto della Marvel è sotto il controllo di Kevin Feige, più che mai dopo l’acquisizione degli X-Men e dei Fantastici 4 dalla Fox – la major si sta sforzando di creare un universo narrativo tutto proprio.

Un universo costellato principalmente di antieroi – Venom, Morbius e Kraven – che però non stanno sortendo l’effetto sperato. E certamente non aiuta, in partenza, il fatto che i fan debbano preoccuparsi di vedere snaturato il personaggio. Quello di Kraven è notoriamente un antieroe, non un cattivo completo, questo si sa. E anzi in alcune situazioni si “allea” per convenienza (e solo momentaneamente) con Spider-Man. Ma da qui, a definirlo “un amante degli animali e un protettore del mondo naturale”, ne passa, anche solo fermandosi al suo iconico costume a pelliccia.

Eppure sono state queste le parole di Aaron-Taylor Johnson, pronunciate ai microfoni di CineEurope, che hanno messo sotto sopra il web. I fan sono in rivolta, anche giustamente, e il loro disappunto è ben rappresentato dalla sequela di tweet che vi presentiamo di seguito. Un utente scrive, ironico: “Il film sul cattivo di Spider-Man, Kraven the Hunter, non contiene né Spider-man né Kraven the Hunter”. Un altro scrive: “È letteralmente il contrario di Kraven the Hunter!”. Trovate in calce molti altri tweet. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!