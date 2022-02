Kraven, Russell Crowe si unisce al cast del film con Aaron Taylor-Johnson!

L'universo dei cinecomic targati Sony si fa sempre più interessante: pur non avendo ancora assunto una struttura ben precisa, l'aver riportato in auge personaggi come Venom e Morbius e l'aver puntato, per il futuro, su un pezzo da 90 come Kraven fa decisamente ben sperare! A tal proposito, nelle ultime ore sono saltate fuori interessanti novità.

Mentre le fan-art cominciano ad immaginare Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, infatti, Sony sgancia la bomba: nel cast del film sull'iconico villain di Spider-Man troveremo anche Russell Crowe, che si unirà alla produzione in un ruolo che per il momento resta top-secret, così come la storia sulla quale si concentrerà il film.

Un cast che si fa dunque sempre più interessante e che conferma le ambizioni di Sony al riguardo: resta comunque ovviamente da capire in che modo si ovvierà all'assenza di Spider-Man, dal momento in cui la figura dello spietato cacciatore, nei fumetti, è legata a doppio mandato a quella del nostro Peter Parker, al momento confinato (per modo di dire) nel suo Marvel Cinematic Universe.

Noi, comunque, continueremo a seguire l'evolversi della produzione: voi, nel frattempo, suggeriteci un ruolo in cui vi piacerebbe vedere il buon Russell! Qualche mese fa, vi ricordiamo, si era parlato anche di una Sony interessata a Jodie Turner-Smith per ruolo di Calypso.