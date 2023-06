Kraven, Russell Crowe: 'Sono il padre di Superman, Hercules e Kraven, ecco perchè'

Russell Crowe è il padre di Kraven nel primo trailer di Kraven The Hunter, il nuovo film Sony. Che Crowe vanti una certa abilità dei ruoli paterni è fatto risaputo e apprezzato sul grande schermo, ma pare che abbia proprio una certa propensione per interpretare il padre dei supereroi.

I figli di Russell Crowe crescono molto forti, è indubbio: basti pensare a Kal-El di cui interpreta il padre Jor-El in Man of Steel, Herlcules di cui Crowe interpreta il padre Zeus in Thor: Love and Thunder e infine Sergei Kravinoff aka Kraven figlio di Nikolai Kravinoff a cui presta il volto la star de Il Gladiatore. Come sappiamo, nel multiverso cinematografico tutto è possibile ma Russell Crowe ha spiegato molto scherzosamente su Twitter come sia stato possibile mettere al mondo figli così potenti: "Sono molto fertile. Attraverso il tempo e lo spazio...".

La risposta di Crowe ha fatto ridere il web ma effettivamente, analizzando meglio i suoi ruoli nei rispettivi film sopracitati, soltanto il ruolo di Zeus ha messo Crowe in una condizione di particolare fertilità: Superman è figlio unico e, almeno per il momento, non dovrebbe fare nessuna apparizione Chameleon, il fratellastro di Kraven. Ma non è ancora detta l'ultima parola: Crowe ha definito Kraven the Hunter "molto dark": le aspettative sono altissime, e chissà se conosceremo anche un altro figlio di Crowe!