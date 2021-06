Kraven, rumor: nel film ci sarà un altro classico villain di Spider-Man?

Mentre Sony Pictures ha smentito i collegamenti tra Morbius e il Marvel Cinematic Universe, sono emerse in rete delle potenziali informazioni su un altro atteso stand-alone dell'universo cinematografico di Spider-Man di cui fanno parte anche Venom e il sequel Venom: La Furia di Carnage.

Stiamo parlando di Kraven il Cacciatore, la pellicola che vedrà come protagonista Aaron Taylor-Johnson nei panni di uno dei villain più iconici della storia editoriale dell'Uomo Ragno. Stando a quanto riportato da The Illuminerdi, dunque ancora da verificare, lo studio sarebbe alla ricerca di un attore di circa 30 anni per interpretare Camaleonte, che a quanto pare avrà un ruolo "significativo" nella trama del film.

Apparso per la prima volta nel n.1 di The Amazing Spider-Man (1963), Camaleonte aka Dmitri Smerdyakov è un maestro del travestimento di origine russa che, solitamente, utilizzate delle tecnologia avanzate per manipolare il suo aspetto fisico a piacimento. Tra i nemici più acerrimi dell'arrampicamuri, in una storia dei fumetti Marvel è stato addirittura rivelato come il fratellastro dello stesso Kraven.

Cosa ne pensate di questo prospettiva? Vi piacerebbe vedere una versione live-action del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutta la storia di Kraven il Cacciatore in vista della pellicola diretta da J.C. Chandor, la cui uscita è fissata al 13 gennaio 2023.