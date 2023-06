Kraven, la prima immagine del film Sony gela i fan: 'Lo hanno Smallville-ficato'

La prima immagine di Kraven Il Cacciatore, nuovo film live-action prodotto da Sony Pictures e dedicato alla saga cinematografica di Spider-Man, è appena trapelata online ma i fan non sembrano molto soddisfatti.

Come potete vedere in calce all'articolo, una prima foto tratta da Kraven il Cacciatore che mostra il protagonista Aaron Taylor Johnson nei panni dell'anti-eroe titolare ha preso a circolare online in queste ore scatenando, tra le tante reazioni, anche una certa dose di ilarità, specialmente in reazione alle precedenti dichiarazioni di Russell Crowe su Kraven Il Cacciatore, che per la star sarà un film molto dark: il fan in questione ha coniato invece il termine 'Smallville-ficazione', mettendo a confronto l'armatura di pelle del Kraven live-action con gli abiti casual che indossava Clark Kent nella nota serie tv adolescenziale.

Non è chiaro al momento quale sia l'origine di questa immagine, ovviamente vittima di leak: è possibile che sia stata tratta dal trailer di Kraven Il Cacciatore mostrato al CinemaCon qualche mese fa, sebbene il filmato non sia ancora stato pubblicato ufficialmente. I molti fan che si aspettavano un debutto del teaser trailer accompagnato alle copie di Spider-Man: Across the Spider-Verse sono rimasti con in mano un pugno di mosche (o ragni, in questo caso), e l'appuntamento è presumibilmente da rimandare al San Diego Comic-Con 2023.

Vi terremo aggiornati, continuate a seguire le pagine di Everyeye. Kraven Il Cacciatore uscirà il prossimo 5 ottobre in Italia, distribuito da Eagle Pictures.