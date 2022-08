Kraven girato solo in esterna, Aaron Taylor Johnson: 'Farà la differenza dalla Marvel'

Ormai, quando si guarda al dietro le quinte dei film Marvel, ci si trova di fronte un intero palcoscenico green screen con gli attori che si muovono nel nulla. Kraven the Hunter, invece, è stato girato quasi tutto in esterne e tramite stunt. Secondo Aaron Taylor Johnson, questo farà la differenza "rispetto a tutti gli altri film".

Una cosa bisogna riconoscere a questo nuovo, ennesimo capitolo con cui Sony aggiunge un altro standalone sui villain dell’universo Spider-Man. E cioè che non si sa bene cosa pensare del nuovo film con protagonista Aaron Taylor Johnson (Animali notturni) nei panni di Kraven, il cacciatore acerrimo nemico dell’Uomo Ragno. In realtà, più un antieroe, che in alcune situazione dei fumetti viene spinto ad allearsi momentaneamente con Spider-Man per sconfiggere una minaccia più grande.

I principali dubbi sorgono più che altro su questa caratterizzazione di Kraven the Hunter, che aveva portato i fan del fumetto a screditare le parole dello stesso Johnson, il quale aveva descritto Kraven, nel corso di un’intervista, come “un amante degli animali e un protettore del mondo naturale”. Ma ora Johnson tenta di recuperare promettendo, quantomeno, un’ottima messa in scena, diversa dalla gran parte degli altri film sui personaggi Marvel per una scelta registica molto precisa.

Il film è stato girato interamente in set reali ed esterne, grazie all’impiego di stunt e di set controllati come abbiamo visto da alcuni video di scena, abbandonando l’opzione di un uso massiccio d CGI. Questo, assicura Johnson a The Hollywood Reporter, farà la differenza: “Il fatto che Kraven venga girato interamente in esterni farà la differenza. Aggiungerà qualcosa di veramente bello alla nostra storia personale. Inoltre, distingue Kraven da quell'aspetto da palcoscenico Marvel. È importante che questo personaggio sia nel mondo reale. È importante per l'autenticità della storia. Quando corri per le strade a piedi nudi, assorbi quegli elementi e giochi con essi”.

Nel frattempo, anche gli altri progetti Sony vanno avanti coi lavori: in particolare, una trama completamente diversa e imprevedibile viene ipotizzata dopo che un report su Adam Scott ha rivelato che trovebbe interpretare un giovanissimo Zio Ben in Madame Web.