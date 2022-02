Kraven, Fred Hechinger sarà Camaleonte nel film Marvel con Aaron Taylor-Johnson

C'è una nuova aggiunta al cast di Kraven, il film Marvel con Aaron Taylor-Johnson: Fred Hechinger interpreterà il ruolo di Camaleonte per Sony Pictures.

Continua a crescere il cast di Kraven, il nuovo film Marvel in produzione per Sony Pictures.

Al protagonista Aaron Taylor-Johnson e al misterioso personaggio interpretato da Russell Crowe si unisce anche il giovane Fred Hechinger.

L'attore che di recente ha preso parte ad alcune produzioni che hanno goduto di un discreto riscontro da parte di pubblico e critica come la serie di HBO The White Lotus, la trilogia di Fear Street per Netflix o la serie Hulu con Sebastian Stan e Lily James Pam & Tommy, si calerà nei panni di Camaleonte a.k.a. Dmitri Smerdyakov.

Fratellastro di Kraven, nei fumetti Camaleonte è un supercriminale che vediamo più volte scontrarsi con Spider-Man. Abile nei travestimenti, è in grado di assumere le sembianze di chiunque egli voglia.

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con la scelta di Hechinger per il ruolo? Fateci sapere nei commenti.

Il film su Kraven il Cacciatore scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk e diretto da J.C. Chandor arriverà nelle sale di tutto il mondo a gennaio 2023. Al momento sappiamo ancora molto poco al riguardo, ma vi invitiamo a continuare a seguirci per restare sempre aggiornati.