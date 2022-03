Oltre Kraven, tutti i film Sony sullo Spiderverse in uscita

Come sappiamo è in lavorazione un nuovo cinecomic Sony: Kraven Il Cacciatore. A vestire i panni del protagonista sarà Taylor-Johnson, e accanto a lui vedremo un cast di alto livello. Si tratta solo di uno dei tanti progetti della Sony per lo Spider-Verse, che vedrà numerose uscite nei prossimi anni. Ecco quali sono gli altri film in programma!

In verità, ancora prima di Kraven Il Cacciatore, la cui uscita è prevista per il 13 Gennaio 2023, arriveranno ben due film: Morbius e Spider-Man Across the Spider-Verse (Parte Uno). La prima pellicola, la cui uscita era inizialmente prevista per il 2021, arriverà in sala il 1 Aprile 2022, e vedrà Jared Leto nei panni del Vampiro Vivente.

La seconda, invece, approderà in sala il 7 Ottobre 2022. Come sappiamo si tratta del sequel del film di successo Spider-Man: Un Nuovo Universo, che ha vinto anche un Oscar come Miglior film d'animazione. Questo capitolo sarà diviso in due parti, e la seconda arriverà nel 2023.

C'è poi il progetto legato a Madame Web, nuovo personaggio interpretato da Dakota Johnson. Si tratta di una protagonista dalle grandissime abilità psichiche, dotata di chiaroveggenza. Non è noto quando il film arriverà, ma sappiamo che la lavorazione è già iniziata. Storia diversa invece per Spider-Woman, pellicola che, secondo quanto rivelato da Deadline, vedrà Olivia Wilde nei panni della protagonista, e che nasce dalla volontà della Sony di incentrare un progetto su un personaggio femminile.

Si è poi parlato di Silk, serie TV che parla di Cindy Moon, per la quale la Sony è in trattative con Amazon Prime Video. Ci sono poi due progetti su cui non abbiamo notizie da molto tempo. Si tratta di Jackpot, standalone dedicato al personaggio, e Silver & Black, annunciati rispettivamente nel 2020 e nel 2018. Mentre i lavori sul primo dovrebbero essere in corso, seppur lentamente, il secondo è stato invece abbandonato in favore di due film separati dedicati ai due personaggi. Restiamo in attesa di altre notizie.

Quale progetto attendete con più impazienza? Fatecelo sapere nei commenti!