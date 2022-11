Kraven, il film Sony con Aaron Taylor-Johnson ai test-screening: 'Molto buono'

Nonostante il flop dell'ultimo film dell'universo dei villain di Spider-Man prodotto dalla Sony, ovvero Morbius, lo studio sta andando avanti spedita nella produzione di ulteriori film di questo stesso universo. Mentre proseguono le riprese di Madame Web, arrivano notizie confortanti da un primo test-screening di Kraven con Aaron Taylor-Johnson.

Secondo un tweet di Big Screen Leaks, che cita l'opinione di una persona che ha assistito alla proiezione di prova del film (probabilmente in una versione ancora non definitiva dato che dovranno sicuramente avere luogo delle riprese aggiuntive), la versione proposta di Kraven sarebbe molto buona. "Kraven, il Cacciatore è stato proiettato la notte scorsa e ho sentito dire che è un film piuttosto solido".

Si tratta chiaramente di una opinione presa in mezzo al mucchio o potrebbe anche essere l'atmosfera generale del pubblico che ha assistito alla suddetta proiezione. Fatto sta che questa notizia servirà un po' a rassicurare i fan di questo universo Sony che fino ad oggi si è rivelato davvero molto deludente, tra i due film di Venom mai apprezzati dalla critica e da Morbius sbeffeggiato anche dai fan.

Kraven Il Cacciatore è stato girato interamente in set reali ed esterne, grazie all’impiego di stunt e di set controllati come abbiamo visto da alcuni video di scena, abbandonando l’opzione di un uso massiccio d CGI. Questo, aveva assicurato Taylor-Johnson a The Hollywood Reporter, farà la differenza: "Il fatto che Kraven venga girato interamente in esterni farà la differenza. Aggiungerà qualcosa di veramente bello alla nostra storia. Inoltre, distingue Kraven da quell'aspetto da palcoscenico Marvel. È importante che questo personaggio sia situato nel mondo reale. È importante per l'autenticità della storia. Quando corri per le strade a piedi nudi, assorbi quegli elementi e giochi con essi".

Nel frattempo, anche gli altri progetti Sony vanno avanti coi lavori: in particolare, una trama completamente diversa e imprevedibile viene ipotizzata dopo che un report su Adam Scott ha rivelato che potrebbe interpretare un giovanissimo Zio Ben in Madame Web. Inoltre, è stata scelta la regista di Venom 3.