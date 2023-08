Kraven, niente comicità da MCU: il film sarà una tragedia secondo il regista

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituato ad un particolare "stile" riguardo i cinecomic: azione, dramma e comicità. Per Kraven, prossimo progetto della Sony con al centro uno dei villain principali di Spider-Man, la sensazione sarà completamente diversa.

A dirlo è stato lo stesso regista della pellicola che ha parlato del film come qualcosa di estremamente serio e che, fin dall'inizio, darà l'impressione di non finire bene. Dopo l'uscita del trailer di Kraven è stato chiaro fin dalle prime immagini che la pellicola avrebbe raggiunto il livello di violenza mai toccato nei prodotti Marvel prodotti dalla Disney e dalla Sony. Insomma, l'obiettivo è sempre stato quello di raccontare una storia matura capace di toccare i traumi più profondi del personaggio.

A dirigere la pellicola è J. C. Chandor, già regista di film come 1981: Indagine a New York, Triple Frontier e Margin Call. "La storia è una tragedia. Quando i titoli di coda di questo film scorrono, se hai prestato attenzione, non avrai la sensazione che tutto finirà alla grande. Il film è ambientato nella tipica cornice della storia delle origini in cui la maggior parte dei franchise di fumetti utilizza come trampolino di lancio" ha raccontato il regista durante alcune interviste promozionali.

A causa dello sciopero la Sony ha "rivoluzionato" le proprie uscite mandando al cinema molti film nel 2024, compreso Kraven. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!