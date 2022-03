Kraven, Christopher Abbott sarà Straniero nel film sul villain di Spider-Man!

Sony sembra fare sul serio per Kraven: il film con Aaron Taylor-Johnson porterà finalmente sul grande schermo uno dei villain più temibili e amati di Spider-Man, ma a quanto pare l'idea della produzione è quella di dar vita a una vera e propria reunion tra alcuni dei più grandi antagonisti dell'universo Marvel.

Recentemente è stato ufficializzato l'ingresso di Ariana DeBose nel cast di Kraven: l'attrice candidata agli Oscar come Miglior attrice non protagonista per la sua prova in West Side Story presterà probabilmente volto a Calypso, a cui, stando alle ultime novità, sarà affiancato anche un altro nome mai apparso prima nelle trasposizioni dei fumetti Marvel.

Stiamo parlando di Straniero, che in Kraven avrà il volto di Christopher Abbott: noto principalmente per le sue interpretazioni ne La Fuga di Martha, 1981: Indagine a New York e Girls, l'attore originario di Greenwich è stato annunciato proprio in queste ore come parte di un cast che potrà contare anche su nomi come quelli di Russell Crowe e Fred Hechinger.

Mercenario, assassino ed esperto di arti marziali, Straniero si è scontrato più volte con Spider-Man nell'universo Marvel cartaceo, prendendo anche parte all'omicidio di Ned Leeds: che ci sia spazio anche qui per un futuro crossover con l'MCU? Staremo a vedere! Alcune foto, intanto, potrebbero averci svelato il look di Aaron Taylor-Johnson in Kraven.