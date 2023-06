Kraven, il primo trailer ci mostra le origini del Cacciatore!

Mentre si attende il ritorno dello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe e Across the Spider-Verse domina il botteghino, il terzo filone dell'universo dedicato all'Uomo Ragno si prepara a calare un vero e proprio asso: Kraven sta arrivando, come ci ricorda il primo trailer ufficiale del film con Aaron Taylor-Johnson.

Poche ore dopo la diffusione della criticatissima prima immagine ufficiale di Kraven, infatti, Sony ha deciso di pubblicare online il trailer presentato in anteprima alcune settimane fa al CinemaCon: si tratta di tre minuti che ci permettono di tuffarci nel passato fino a scoprire le origini del personaggio interpretato dall'ex-Quicksilver dell'MCU, dalla tragica morte della madre al rapporto con il freddo e spietato padre interpretato da Russell Crowe.

Tra leoni e safari, il nostro Kraven comincia quindi a trasformarsi da ragazzino impaurito e insicuro in vero e proprio predatore: da qui prenderà dunque il via la sua caccia alla vendetta, strada che porterà il nostro inevitabilmente a incrociare altri "colleghi" (sul finale del trailer fa la sua breve comparsa Rhino) e, chissà, magari prima o dopo anche Spider-Man in persona.

Kraven, vi ricordiamo, farà il suo esordio sul grande schermo il prossimo 5 ottobre: cosa ne dite? Questo trailer vi ha convinto o temete un altro fallimento in stile Morbius? Diteci la vostra nei commenti! Kraven, comunque, sarà il primo film Rated-R ambientato nell'universo di Spider-Man.