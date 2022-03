Kraven il Cacciatore: svelato il look di Aaron Taylor-Johnson nel film Marvel?

Dopo la notizia dell'ingresso di Alessandro Nivola nel cast di Kraven il Cacciatore, si torna a parlare del cinecomic Marvel prodotto dalla Sony grazie a quello che potrebbe essere il look che Aaron Taylor-Johnson avrà nel film.

Hero Magazine ha infatti pubblicato una lunga intervista con la star, mostrando anche foto esclusive: nelle immagini, tutte disponibili nel link della fonte che trovate in calce all'articolo, Aaron Taylor-Johnson vanta una lunga chioma di capelli, una barba folta e selvaggia e un fisico tirato a lucido, e con le riprese di Kraven pronte a partire è possibile che sarà questo l'aspetto che il famoso villain di Spider-Man avrà nella pellicola diretta da J.C. Chandor. L'aspetto attuale dell'attore, del resto, incarna alla perfezione quello dell'antieroe che è destinato a interpretare.

Oltre alle foto, nell'articolo Aaron Taylor-Johnson ha anche parlato di cosa significhi interpretare Kraven il Cacciatore, ponendo l'accento in particolar modo proprio sull'aspetto fisico: "Per me questo personaggio arrivi a capirlo dall'aspetto fisico, perché è la prima cosa che puoi vedere guardando un fumetto. Dici, 'Oh, okay, questo è il suo aspetto, quindi devo assomigliare a lui in quelle caratteristiche'. Parti dall'aspetto fisico, e poi inizi a scavare", ha detto l'attore.

Recentemente nel cast di Kraven il Cacciatore è entrata anche Ariana De Bose, star di West Side Story di Steven Spielberg.