Kraven il Cacciatore, riprese finite: è il primo film Marvel girato solo in location!

Dopo le foto dal set di Kraven il Cacciatore trapelate qualche settimana fa, possiamo confermarvi che le riprese del prossimo spin-off di Spider-Man prodotto dalla Sony Pictures sono ufficialmente concluse.

A rivelarlo in queste ore è stato nientemeno che il protagonista Aaron Taylor-Johnson, che è apparso personalmente durante la presentazione della Sony alla conferenza CineEurope: l'attore, che ha interpretato Quicksilver, fratello di Wanda, nel Marvel Cinematic Universe, ha parlato di Kraven come di "uno degli antieroi più iconici e famigerati della Marvel, il rivale numero uno di Spider Man". Parole chiaramente pronte ad essere discusse dai fan, ma l'attore ha trovato giovamento dal fatto che il suo personaggio non fosse "un alieno, o un mago, o che so io. È solo un cacciatore, un essere umano, un amante degli animali e un protettore del mondo naturale. È un personaggio molto, molto interessante".

Inoltre, Aaron-Taylor Johnson ha anche rivelato che, rispetto agli altri film Marvel, siano essi Marvel Studios e Sony, "Kraven è stato girato interamente in esterni", utilizzando location reali al posto dei classici palcoscenici con green o blu screen o dello StageCraft The Volume, il famigerato e lanciassimo set virtuale creato dalla Industrial Light & Magic per la prima stagione di The Mandalorian e da allora utilizzato da diverse nuove produzioni anche cinematografiche, da The Batman a Thor: Love & Thunder, passando per il nostrano In vacanza su Marte (si, davvero) e il prossimo Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Diretto da JC Chandor, acclamato regista di All is Lost, A most violent year e Triple Frontier, Kraven Il Cacciatore ha una data d'uscita fissata per il 19 gennaio 2023. Nel cast ci saranno anche Ariana DeBose, Russell Crowe, Alessandro Nivola e Christopher Abbott nel ruolo di Straniero. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.