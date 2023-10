Kraven il cacciatore: previste riprese aggiuntive dopo gli scioperi?

Kraven "sarà una tragedia": il film dedicato al cacciatore dell'MCU sarà ben lontano dallo stile degli studios e mentre la curiosità sale per vedere Aaron Taylor-Johnson nei panni dell'antieroe Sergei Kravinoff, potrebbe volerci ancora un po' per arrivare al cinema.

Kraven - Il cacciatore è stato rimandato al 2024 ma la data, al momento lontanissima, potrebbe coincidere anche con la possibilità che il film non sia del tutto terminato. O che il regista J. C. Chandor non sia soddisfatto del risultato.

Pare, infatti, secondo quanto riportato da TheWrap che Kraven - Il cacciatore possa aver bisogno di ulteriori riprese "minori" una volta che lo sciopero SAG-AFTRA sarà terminato. Le ultime news sulle trattative tra il sindacato degli attori e AMPTP non fanno ben sperare: non è ancora stato raggiunto una accordo e ciò prolunga lo stop di un gran numero di produzioni. All'orizzonte, dunque, non sembrano esserci ancora buone notizie e la mobilitazione degli attori, ancora in corso, porta le riprese aggiuntive del nuovo film con Aaron Taylor-Johnson a "data da destinarsi".

Kraven - Il cacciatore, come definito da Taylor-Johnson stesso sarà "un film Marvel fortemente ancorato al mondo reale. Sappiamo che è un feroce cacciatore, un assassino altamente addestrato”, insomma tutto ciò che dobbiamo aspettarci è decisamente lontano dalle pellicole a cui l'MCU ci ha abituato.