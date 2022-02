Kraven Il Cacciatore: e se la presenza di Camaleonte ribaltasse i fumetti di Spider-Man?

Questa settimana vi abbiamo confermato che Fred Hechinger sarà Camaleonte in Kraven Il Cacciatore, il nuovo cinecomic Sony Pictures tratto dai fumetti di Spider-Man, e secondo una nuova teoria la scelta di questo personaggio porterà a drastici cambiamenti rispetto ai fumetti Marvel.

La presenza di Camaleonte, infatti, unita alla probabile assenza di Spider-Man (che, al di là di eventuali cameo, non dovrebbe ricoprire un ruolo centrale nel film), potrebbe significare che il film di Kraven il Cacciatore ribalterà totalmente il debutto del personaggio nei fumetti.

Quando venne presentato per la prima volta in "The Amazing Spider-Man" # 15, infatti, Kraven si recò a New York su richiesta proprio di Camaleonte, il suo fratellastro, che era stato sconfitto dall'alter ego di Peter Parker nel numero precedente della serie a fumetti: i due villain quindi si allearono per sconfiggere Spider-Man, ma alla fine vennero ugualmente battuti dal supereroe. Secondo la teoria, invece, è possibile che il film di Kraven il Cacciatore veda il protagonista arriva a New York per affrontare Camaleonte, e non per aiutarlo. Questo ribaltamento offrirebbe una svolta interessante al progetto, partendo da un assunto dei fumetti per ribaltarlo.

Del resto l'assenza di Spider-Man dal progetto (come è stato per i film di Venom e per quello di Morbius) fa presupporre che Kraven avrà bisogno di un'altra preda da cacciare e l'idea anticipata da questa teoria potrebbe sicuramente funzionare: come l'animale da cui prende il nome, infatti, il villain è un maestro nell'arte della mimetizzazione, cosa che renderebbe la caccia di Kraven una sfida degna delle sue capacità.

Vi ricordiamo che, secondo i rumor, in Kraven il Cacciatore ci sarà anche Calypso, amante di Kraven nei fumetti nonché altra villain di Spider-Man.