Kraven Il Cacciatore, Levi Miller si aggiunge al cast del film della Sony

Le riprese di Kraven sono iniziate, e mentre i fan guardano i primi video che arrivano dal set, un nuovo attore si unisce al cast. Si tratta di Levi Miller, interprete 19enne che molti conosceranno per il film Pan.

Il giovane attore, secondo quanto dichiarato, dovrebbe essere l'ultimo tassello di un cast già composto da Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Russell Crowe, Alessandro Nivola, Christopher Abbott e Fred Hechinger. La Sony non ha dato informazioni circa il personaggio interpretato da Miller, dunque non ci resta che attendere. Sicuramente quando arriveranno più dettagli di trama la situazione sarà molto più chiara.

Intanto viene pubblicata la prima foto di Aaron Taylor-Johnson sul set del film, che ha permesso ai fan di dare un'occhiata al look del suo personaggio, definito "identico a quello del fumetto". Come sappiamo, Kraven Il Cacciatore è un cattivo dell'Universo di Spider-Man, tra i nemici più noti del supereroe. Dopo l'inserimento di Venom e Morbius, la Sony inserisce ancora un altro villain, componendo un quadro molto interessante per il futuro.

In ogni caso sembra che bisognerà ancora aspettare affinché tutti i tasselli raggiungano il posto giusto, perché con Morbius ancora in sala e Spider-Man Across the Spider-Verse (Parte Uno) in arrivo a breve, il calendario per il momento è pieno. E infatti l'uscita di Kraven è fissata per il 13 Gennaio 2023. Noi non vediamo l'ora di vederlo. E voi?