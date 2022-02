Kraven Il Cacciatore: nel film ci sarà anche un altro villain legato a Spider-Man?

Dopo l'annuncio della presenza di Camaleonte in Kraven Il Cacciatore, emergono nuove indiscrezioni sul prossimo cinecomic della Sony Pictures basato sui fumetti di Spider-Man della Marvel Comics.

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, infatti, l'attrice Taylour Paige (famosa per Zola e a lavoro sul remake di The Toxic Avenger) sarebbe stata scelta per un ruolo in Kraven Il Cacciatore, dove dovrebbe interpretare la villain Calypso. Precedenti segnalazioni avevano indicato Jodie Turner-Smith in pole position per lo stesso ruolo.

Creata da Denny O'Neil e Alan Weiss in "The Amazing Spider-Man" #209, uscito negli anni '80, Calypso Ezili è una sacerdotessa voodoo con le capacità di controllo mentale e resurrezione, che ha un ruolo chiave nel far ottenere a Kraven li suoi superpoteri. Nel corso della sua storia editoriale Calypso è stata anche l'amante di Kraven, nonché un formidabile villain di Spider-Man.

Ricordiamo che il film di Kraven Il Cacciatore includerà nel cast anche Russell Crowe in un ruolo attualmente sconosciuto, anche se alcuni hanno ipotizzato che potrebbe interpretare il padre di Kraven, Nikolai Kravinoff. Fred Hechinger sarà il fratellastro di Kraven, alias Il Camaleonte. Il progetto è diretto da J.C. Chandor ed è interpretato da Aaron Taylor-Johsnon, che sarà il protagonista: è il quarto titolo stand-alone dedicato ad un villain di Spider-Man, dopo Venom, Venom: La furia di Carnage e Morbius, in uscita ad aprile.