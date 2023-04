Kraven il Cacciatore sarà il primo film di Spider-Man rated-r: Il trailer svela Rhino!

Nei giorni scorsi Russell Crowe aveva promesso toni dark per Kraven il Cacciatore, e a quanto pare aveva ragione: al CinemaCon di Las Vegas, infatti, durante la presentazione della Sony, è stato confermato che il prossimo spin-off di Spider-Man sarà rated-r, segnando una prima volta per la saga.

Nel corso dell'evento, Sony ha anche proiettato il primo trailer ufficiale di Kraven il Cacciatore, che tra le altre cose ha svelato una scena nella quale il personaggio principale, interpretato dall'attore Aaron Taylor-Johnson, è impegnato a combattere una vecchia conoscenza dei fan dell'Uomo Ragno, vale a dire il famoso villain Rhino: secondo la descrizione del filmato, l'uomo-rinoceronte si inietta un siero che lo trasforma in un mostro molto più rinoceronte che uomo, lasciando a Kraven il compito di fermarlo. Purtroppo, però, il filmato è stato mostrato a porte chiuse e in esclusiva per i presenti, e Sony ha confermato che il trailer di Kraven uscirà online nelle prossime settimane.

Al momento, non è stato rivelato chi interpreterà Rhino in Kraven il Cacciatore: come saprete, Paul Giamatti ha vestito i panni di una versione di Rhino ispirata ai fumetti 'Ultimate Spider-Man' durante il celebre The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield, ma in base a quanto trapelato il Rhino di Kraven il Cacciatore sarà un personaggio diverso, più ispirato ai fumetti classici.

Come detto, Kraven il Cacciatore sarà il primo film Marvel dopo Deadpool 2 del 2018 ad essere etichettato rated-R. Tra gli altri film Marvel classificati R ricordiamo Blade (1998), The Punisher (2004), Deadpool (2016) e Logan (2017), con l'imminente Deadpool 3 che invece sarà il primo film del MCU rated-R.

Kraven uscirà il 5 ottobre prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.