Kraven Il Cacciatore, Alessandro Nivola nel cast del film Sony: sarà un villain

Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Fred Hechinger come Camaleonte e dell'arrivo di Ariana DeBose nel cast di Kraven Il Cacciatore, un altro attore si unisce alla pellicola Marvel targata Sony con protagonista Aaron Taylor-Johnson: Alessandro Nivola.

L'attore di American Hustle e I Molti Santi del New Jersey Alessandro Nivola è l'ultima aggiunta al cast di Kraven Il Cacciatore, il film dedicato a uno degli antagonisti più celebri di Spider-Man e gli eroi Marvel, che per l'occasione sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson.

Non sappiamo ancora di preciso quale ruolo porterà sullo schermo Nivola, ma pare si tratti di un altro villain. Diciamo un altro perché finora, eccetto Russel Crowe sulla cui parte non abbiamo alcun dettaglio, questi sono effettivamente gli unici personaggi annunciati per il film.

Abbiamo infatti visto unirsi al progetto Fred Hechinger, che sappiamo interpreterà il fratellastro di Kraven, Dmitri Smerdyakov a.k.a. il Camaleonte, e Ariana DeBose che si vocifera possa essere stata scelta per dare il volto a Calypso, la sacerdotessa voodoo amante di Kraven.

Kraven Il Cacciatore è scritto da Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk e diretto da J.C. Chandor. Il suo debutto nelle sale è attualmente previsto per il mese di gennaio 2023.

E voi, cosa ne pensate? Chi interpreterà secondo voi Alessandro Nivola? Fateci sapere la vostra nei commenti.