Kraven il cacciatore, Aaron Taylor Johnson: 'Lo avrei scartato se fosse stato brutto'

Dopo aver commentato i recenti rumor su James Bond, l'attore di Kick-Ass e Tenet Aaron Taylor Johnson ha parlato anche del suo prossimo film, Kraven il cacciatore, nuovo spin-off della saga cinematografica di Spider-Man.

Il franchise viene dal flop clamoroso di Madame Web, bocciato dalla critica e disertato dal pubblico nelle sale, ma Kraven il cacciatore riuscirà a fare di meglio? Di certo la star ne sembra convinta, dato che nel corso di una nuova intervista promozionale con Rolling Stone ha lodato le qualità del progetto e rivelato di aver accettato la parte del famoso villain di Spider-Man proprio per il potenziale dimostrato dal film.

"Penso che ci sia qualcosa di unico in questo personaggio, ed è il fatto è che si tratta di un cattivo molto realistico. Ne abbiamo tutti abbastanza di vedere certi film, un certo tipo di cultura pop... dove sfornano cose di continuo che diluiscono la voglia di andare al cinema. Non avrei accettato di far parte di questo progetto se lo avessi trovato brutto, ma mi sono reso conto che la storia di Kraven era qualcosa che valeva la pena di portare in vita. Abbiamo la storia, il personaggio, il ruolo, ma poi entri anche in un mondo più grande fatto di studios e franchise - o possibili franchise. Devi compiacere lo studio, compiacere il pubblico e compiacere te stesso, devi fare ciò che è dignitoso per te come attore."

