Kraven, BossLogic immagina il look di Aaron Johnson nei panni del Cacciatore

A un giorno dall'annuncio di Aaron Taylor-Johnson come Kraven cinematografico nell'omonimo cinecomic Sony Pictures diretto da J.C. Chandor, Bosslogic non ha perso tempo e ha regalato a tutti i suoi fan una bellissima fan art dove ha voluto immaginare il possibile look dell'attore nel ruolo del Cacciatore nemico di Spider-Man.

La Sony si è assicurata l'attore con un contratto 'per diversi film', con J.C. Chandor che dirigerà il primo Kraven il Cacciatore: il progetto viene annunciato come parte dell'universo di Sony dei personaggi Marvel con licenza di cui fanno parte anche Venom ed Morbius ed è basato su una sceneggiatura scritta Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk, con Avi Arad e Matt Tolmach in produzione.



Il vero nome di Kraven è Sergei Kravinoff, e la sua prima apparizione nei fumetti di Spider-Man risale al volume 1 di Amazing Spider-Man, uscito nell'agosto del 1964. Considerando che l'Uomo-Ragno uscì per la prima volta nel 196, stiamo parlando di uno dei più vecchi e conosciuti nemici dell'Arrampica-Muri della Casa delle Meraviglie.



Kraven il Cacciatore ha già una data di uscita fissata per il 13 gennaio 2023. I crediti dell'attore Aaron Taylor-Johnson includono Tenet di Christopher Nolan, Avengers: Age of Ultron, Animali Notturni e Kick-Ass: prossimamente sarà visto nell'action Bullet Train al fianco di Brad Pitt, un film prodotto da Sony; pare che sia stato proprio il suo lavoro in questa nuova pellicola ad assicurargli il ruolo di Kraven.