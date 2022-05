Kraven, Ariana DeBose entusiasta: 'Marvel fa passi in una direzione nuova'

Quando hai appena portato a casa un Oscar come Miglior attrice non protagonista potresti tranquillamente concederti un periodo di meritato riposo: Ariana DeBose non sembra però intenzionata a fermarsi, e dopo il trionfo del West Side Story di Steven Spielberg è pronta a mostrarsi nei panni di Calypso in Kraven il Cacciatore.

Mentre le nuove foto dal set ci mostrano il personaggio di Aaron Taylor-Johnson, dunque, l'attrice di Hamilton e The Prom non nasconde il suo entusiasmo per la prospettiva di entrare a far parte dell'universo Marvel (anche se sponda Sony), soffermandosi soprattutto sulla direzione intrapresa dalla grande M con i suoi ultimi progetti.

"Sta andando bene. Voglio dire, per quanto mi è concesso di rivelare mi sembra stia andando tutto liscio. [...] Sono veramente fiera di Marvel. È entusiasmante far parte di qualcosa che sembri voler compiere passi in una direzione nuova. È come se stesser consentendo al film di vivere in qualunque mondo abbia bisogno di vivere, e penso sia bello. Non mi piacciono le esperienze lavorative in cui mi viene chiesto come di entrare in una scatola, il mio lavoro è scoprire quella scatola, definire quella scatola" sono state le parole di DeBose.

Quali sono le vostre aspettative al riguardo? Vi convince la scelta di Ariana DeBose per il ruolo di Calypso? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, anche Levi Miller si è aggiunto al cast di Kraven il Cacciatore.