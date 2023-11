Kraven, Ariana DeBose avvisa i fan: 'Aspettatevi l'imprevedibile'

L'universo dei villain di Spider-Man creato dalla Sony ha sempre fatto discutere non poco i fan. Ovviamente, questa tendenza non si è fermata e, forse, è anche aumentata intorno a Kraven. Ariana DeBose ha svelato qualcosa in più sulla sua Calypso parlando di tantissime sorprese per gli appassionati.

Con l'uscita del primo trailer ufficiale di Madame Web si è tornati inevitabilmente a parlare di questa micro fazione della Marvel che, da anni, è sempre al centro dell'attenzione poichè, secondo molti fan, non rispetterebbe le loro aspettative nel raccontare villain così iconici e importanti come quelli di Spider-Man. Madame Web si aggiunge a Kraven pellicola che vedrà protagonista Aaron Taylor Johnson nei panni dell'iconico cacciatore, cattivo principale de L'Ultima caccia di Kraven, uno dei fumetti più iconici sul personaggio di Spider-Man.

Durante una recente intervista promozionale per il nuovo film d'animazione Wish, Ariana DeBose ha parlato anche di Kraven e ha risposto ad una domanda che affliggeva tantissimi fan della Marvel. la sua Calypso sarà simile a quella dei fumetti? Secondo l'attrice premio Oscar il pubblico si dovrà "aspettare l'inaspettato" sia sul suo personaggio che sulla pellicola in arrivo. Insomma, una piccolissima anticipazione che lascia sperare bene gli appassionati di Kraven e della sua storia di villain tormentato.

Secondo il regista Kraven sarà una tragedia e il modo in cui il personaggio viene presentato nel trailer non fa altro che confermare la sua profonda tragicità. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!