Kraven, Andrew Garfield commenta il look di Taylor-Johnson: 'Sembri uscito da un fumetto'

Dopo aver svelato il suo nuovo look da Kraven, visto che siamo a un passo dalle riprese della nuova pellicola Sony Pictures sui villain di Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson e Andrew Garfield sono stati i protagonisti di un'intervista doppia sulle pagine di Hero Magazine e qui Garfield non ha potuto non notare l'aspetto del collega.

Nel corso dell'intervista che si sono fatti a vicenda, Garfield non ha potuto non commentare il nuovo look sfoggiato da Taylor-Johnson, che probabilmente sarà quello che avrà nel film su Kraven diretto da J.C. Chandor. "Sei perfetto al momento, il tuo corpo, il tuo volto, quella barba, quei capelli. Sembri appena uscita dalla pagina di un fumetto, è grandioso".

Johnson ha quindi risposto argomentando come per lui sia fondamentale prima di tutto la psicologia del personaggio e poi concentrarsi sul suo aspetto esteriore: "In genere la si guarda da un’altra angolazione, ma per me si tratta di partire dall’interno all’esterno. Solitamente parti dall’aspetto fisico perché è la cosa più evidente dei fumetti e pensi: 'Oh, ha questo aspetto, quindi devo averlo anche io'. Poi inizi a scavare a fondo e dici: 'Ecco le sue origini, ecco questo legame, ecco quest’altro legame…' La speranza è di poter interpretare un personaggio a cui dare vita, c’è sempre spazio per dare il tuo contribuito e apportare qualcosa che spicchi. Si tratta di una nuova sfida, si parla spesso di pressione e a me non va di prendere le distanze da roba controversa. Non so che problemi ho, ma sono sempre attratto da cose che potrebbero farmi venire un caz*o di infarto".

Recentemente nel cast di Kraven il Cacciatore è entrata anche Ariana De Bose, star di West Side Story di Steven Spielberg. Il villain di Kraven sarà interpretato da Alessandro Nivola.