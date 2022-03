Kraven, finalmente Aaron Taylor-Johnson sul set del cinecomic della Sony: la prima foto!

Dopo che nei giorni scorsi avevamo visto dei video di alcune sequenze di Kraven, è finalmente arrivato sul set anche Aaron Taylor-Johnson, attore scelto per interpretare il villain nell'universo cinematografico Sony dedicato ai cattivi di Spider-Man. L'immagine che trovate dopo il salto è la prima che ritrae l'attore con il look del personaggio.

Per quelli di voi che si stavano chiedendo che look avrebbe avuto Taylor-Johnson nel ruolo, adesso sarete accontentati. Durante le riprese dell'inseguimento in auto che vi avevamo già mostrato, un fan dall'occhio acuto ha intravisto l'attore nei panni di Kraven il Cacciatore. La foto rivela che Taylor-Johnson sfoggerà capelli lunghi e una camicia bianca ad un certo punto del film, ma non indica se a un certo punto lo vedremo anche con il look da fumetto.

Recentemente, Andrew Garfield ha avuto modo di commentare il look di Taylor-Johnson definendolo "identico al fumetto". Così quest'ultimo è partito dal look per argomentare la sua indagine del personaggio di Kraven:

"In genere la si guarda da un’altra angolazione, ma per me si tratta di partire dall’interno all’esterno. Solitamente parti dall’aspetto fisico perché è la cosa più evidente dei fumetti e pensi: 'Oh, ha questo aspetto, quindi devo averlo anche io'. Poi inizi a scavare a fondo e dici: 'Ecco le sue origini, ecco questo legame, ecco quest’altro legame…' La speranza è di poter interpretare un personaggio a cui dare vita, c’è sempre spazio per dare il tuo contribuito e apportare qualcosa che spicchi. Si tratta di una nuova sfida, si parla spesso di pressione e a me non va di prendere le distanze da roba controversa. Non so che problemi ho, ma sono sempre attratto da cose che potrebbero farmi venire un caz*o di infarto".

Recentemente nel cast di Kraven il Cacciatore è entrata anche Ariana De Bose, star di West Side Story di Steven Spielberg. Il villain di Kraven sarà interpretato da Alessandro Nivola.