Kraven, Aaron Taylor-Johnson sembra pronto a un crossover con Spider-Man

Dopo lo straordinario successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse la Sony ci riprova di nuovo con i film in live-action ambientati nell’universo dell’eroe ragno. A corollario della pubblicazione del trailer di Kraven, Aaron Taylor-Johnson ha postato su Instagram un reel che potrebbe anticipare un crossover tra i due personaggi.

Dopo aver visto il primo trailer di Kraven e aver scoperto le origini del personaggio, i fan non sanno se essere emozionati o terrorizzati all’idea di questa nuova trasposizione firmata Sony.

Gli altri film con protagonisti i villain dell’Uomo Ragno non sono stati di certo quello che gli affezionati dei fumetti si aspettavano nonostante grandi nomi nei cast come il Tom Hardy dei due Venom e il Jared Leto di Morbius.

Ora mamma Sony ci prova di nuovo, stavolta mettendo in cabina di regia J.C. Chandor e trasformando Aaron Taylor-Johnson in Kraven il Cacciatore.

L’attore, già protagonista di Kick-Ass, ha scatenato le fantasie dei fan ancora speranzosi postando un video in cui chiama in causa Spider-Man affermando che sta arrivando per prenderlo.

Vi lasciamo in calce all’articolo uno screen del post Instagram dell’attore, e, in attesa di poter vedere se la Sony riuscirà finalmente a rendere merito ad almeno uno dei villain della Marvel, vi lasciamo alla notizia che Loki 2 uscirà nello stesso giorno di Kraven, mettendo ancora una volta, e come se ce ne fosse bisogno, la casa delle idee contro il colosso dell'entertainment.