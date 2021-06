Kraven, Aaron Taylor-Johnson diventa la nemesi di Spider-Man nella nuova fan-art

A Spider-Man i villain non mancano di certo: il nostro caro Peter Parker può vantare nemici tra i meglio riusciti dell'intero universo Marvel, al punto che risulterebbe quasi impossibile volerli trasporre tutti sul grande schermo dedicando a ognuno di loro l'attenzione che meriterebbe. Riuscirà dunque Sony a render giustizia a Kraven?

Gli studios che hanno già dato vita sul grande schermo al Venom di Tom Hardy hanno infatti scritturato Aaron Taylor-Johnson come volto di Kraven per un film incentrato proprio sulla figura del temibilissimo cacciatore visto in fumetti come L'Ultima Caccia di Kraven.

Per Taylor-Johnson si tratta della seconda apparizione nei panni di un personaggio Marvel: in passato il nostro aveva infatti interpretato lo sfortunato Quicksilver visto brevemente in Avengers: Age of Ultron. Ma quali saranno le sembianze dell'ex-star di Kick-Ass in questo nuovo film ovviamente slegato (al momento) dal Marvel Cinematic Universe?

Già nei giorni scorsi BossLogic aveva dedicato a Kraven una splendida fan-art; in queste ore, invece, è il popolare digital artist spdrmnkyxxiii a regalarci una nuova versione del personaggio di Aaron Taylor-Johnson. Cosa ve ne pare? Pensate che le premesse siano buone? Vi convince l'ex-Pietro Maximoff per questo delicatissimo ruolo? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, non possiamo far altro che incrociare le dita.