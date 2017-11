Kong: Skull Island, lo sceneggiatore rivela la backstory di due personaggi

Il co-sceneggiatore di Kong: Skull Island , Dan Gilroy, ha rivelato qualcosa riguardo due personaggi che abbiamo visto nella pellicola ma dei quali non conosciamo il passato, quelli interpretati da

Kong: Skull Island è stato un successo per la Warner Bros. tuttavia non sono mancate le critiche, tra le quali l'uso di moltissimi personaggi le cui storie non sono state accuratamente descritte nel film: a parte quello di John C. Reilly, non c'è stato per nessun altro un vero e proprio arco narrativo.

Che, però, va detto, era previsto! Almeno in fase di stesura dello script. Dan Gilroy, parlando con Collider di questo argomento, ha spiegato quanto segue su quello che, alla fine non è stato inserito nella versione finale dell pellicola:

"C'era un sacco di roba nello script originale, Alla fine parecchia roba intrigante è stata tagliata. C'erano cose che riguardavano alcuni personaggi, come quello di Brie, o quello di Tom, avevo scritto diverse cose, un'intero arco narrativo per loro. Pensavo ci potesse essere dello spazio per inserirlo e mi sarebbe piaciuto vederlo esplorato. Ma alla fine è un bel film lo stesso.

Brie era un personaggio davvero stanco della guerra, aveva fatto fotografie troppo a lungo, e non credeva più a niente, era cinica e quindi, la prima volta che ha visto Kong si è come svegliata dal torpore... è tornata in vita. Il personaggio di Tom era un ragazzo la cui unità era stata attaccata da un grosso mostro in Vietnam e lui era come alla ricerca di questa cosa che li aveva attaccati. Così, invece di farli avvicinare a lui al bar per dargli il lavoro, io avevo previsto che fosse lui a chiedere: "Voglio salire a bordo". Quindi amavo molto questi personaggi."

Che ne dite? Avreste voluto vedere una maggiore caratterizzazione dei personaggi di Hiddleston e della Larson in Kong: Skull Island? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!