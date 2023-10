Kong: Skull Island e quel riferimento a Resident Evil che non avete notato

Le contaminazioni tra media sono ormai all'ordine del giorno da un bel po' di tempo: il cinema influenza i videogiochi, i videogiochi influenzano il cinema, è la legge del mondo dell'intrattenimento (e a noi va benissimo così, aggiungeremmo). Alcune citazioni, però, non sono facili da cogliere: prendiamo Kong: Skull Island, ad esempio.

Il film del 2017, oltre a rappresentare il primo sequel di quel Godzilla che nel 2014 aveva dato via al MonsterVerse, è infatti stato un modo per il regista Jordan Vogt-Roberts non solo di dimostrarci il suo amore per il gigantesco scimmione che da quasi un secolo imperversa sul grande schermo, ma anche di dar sfogo alla sua passione per i videogiochi.

Vogt-Roberts ha infatti ammesso di aver preso spunto per alcune sequenze da un bel po' di giochi che hanno allietato le giornate della sua infanzia: è evidente, ad esempio, l'influenza degli fps nelle numerose scene riprese dalla prospettiva del personaggio che impugna l'arma da fuoco (proprio come la visuale in prima persona tipica degli sparatutto), mentre forse meno immediato è l'omaggio a Resident Evil.

La scena dell'elicottero che cade compiendo giri di 360 gradi era infatti, nelle idee del regista, una citazione a una sequenza praticamente identica della celebre saga horror: qualcuno ci avrà davvero fatto caso? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Kong: Skull Island.