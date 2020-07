Kong: Skull Island, ecco le incredibili action figure della Star Ace Toys

Come evidenziato da Sideshow Collectibles, la Star Ace Toys ha messo in commercio delle nuovissime statuine/action figure dedicate al film Kong: Skull Island, il kolossal diretto da Jordan Vogt-Roberts e con protagonisti assoluti le due star dell'universo Marvel, Tom Hiddleston e Brie Larson, uscito nel 2017.

Le edizioni concepite dalla compagnia sono diverse e tutte per i diversi gusti degli appassionati o dei collezionisti più incalliti: abbiamo quella raffigurante Kong in solitaria, così come un'edizione standard Kong Vs Set e una Deluxe Kong Vs Set. In ogni caso, il King Kong che vi ritroverete tra le mani sarà alto circa 12.5 pollici, mentre il suo mostruoso avversario arriva a un'altezza di 14 pollici. Il prezzo per ciascuna edizione non è certo alla portata di chiunque, ma con un po' di sano risparmio può arrivare nelle vostre mani: 289 dollari per la versione solo Skullcrawler, la Kong vs Skrullcrawler standard arriva a 420 dollari, mentre la versione deluxe raggiunge i 460 dollari.

Per le varie immagini raffiguranti le edizioni delle statuine vi rimandiamo alla pagina di Bleeding Cool.

Nell'attesa dello scontro evento in Godzilla vs King, prossimo capitolo del franchise cinematografico dedicato che arriverà nelle sale il 21 maggio 2021, Jordan Vogt-Roberts ha recentemente rivelato l'esistenza di un cameo segreto di Godzilla in Kong: Skull Island: "Cameo nascosto: Jerry, la voce al telefono con Weaver, è interpretata da Thomas Middleditch che in seguito ha recitato in Monsterverse come Sam Coleman in Godzilla: King of The Monsters. Potrebbe esserci una connessione tra i due personaggi di Middleditch?".

Su Everyeye trovate la recensione di Kong: Skull Island e la recensione di Godzilla II - King of the Monsters.