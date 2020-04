Kong: Skull Island, l'importante cammeo di Godzilla che non avete notato

Non si può negare che King Kong e Godzilla siano due dei mostri più amati e al contempo classici del cinema e in vista dello scontro evento in Godzilla vs King il regista di Kong: Skull Island ha rivelato un collegamento tra la sua pellicola e Godzilla - King of the Monsters.

Nata dalla partnership tra Warner Bros. e Legendary Pictures, il MonsterVerse è un franchise cinematografici che nel 2014 ha riportato sotto i riflettori la saga dei mostri giganti. Tra le curiose abitudini che hanno avvicinato i fan alle nuove trasposizioni anche quella di organizzare watch party online con i membri del cast ed i registi.

Nell'ultima, tenutasi poche ore fa, è stato ospite il regista Jordan Vogt-Roberts, che ha approfondito il personaggio di Thomas Middleditch rivelando il suo cammeo in Skull Island, che non tutti potrebbero aver notato. Le dichiarazioni sono poi state riprese con un Tweet della Legendary Pictures:

"Cammeo nascosto: Jerry, la voce al telefono con Weaver, è interpretata da Thomas Middleditch che in seguito ha recitato in Monsterverse come Sam Coleman in Godzilla: King of The Monsters. Potrebbe esserci una connessione tra i due personaggi di Middleditch?"

Cui Vogt-Roberts ha risposto scherzosamente:

"Thomas è uno dei miei più cari amici e collaboratori frequenti. Gli ho chiesto di farlo ben prima che KOTM venisse scelto. È chiaramente la forza trainante dietro la possanza dei Kaiju."

Con più di $1 miliardo totale ai box-office, la nuova saga sui mostri potrà non essere stata la più redditizia, ma sicuramente è molto amata dagli amanti del genere e non è detto che nella prossima trasposizione non ci siano ulteriori sottotrame e collegamenti: per ulteriori curiosità passate dal nostro approfondimento su Godzilla vs Kong e scoprite nuovi personaggi grazie alle immagini del merchandising leakato di Godzilla vs Kong