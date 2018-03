Kodachrome: Ed Harris e Jason Sudeikis nel primo trailer ufficiale del film Netflix

Netflix ha rilasciato quest'oggi il primo trailer ufficiale di Kodachrome , interessante road trip movie diretto dache vedrà protagonistinei rispettivi panni di padre e figlio.

Scritto da Jonathan Tropper, il film racconta infatti la storia di Mark Ryder (Sudeikis), convinto di poter viaggiare con suo padre sempre estraneo e ora morente, Benjamin (Harris), attraverso il paese per consegnare quattro vecchi rullini di film Kodachrome all'ultimo laboratorio al mondo in grado di svilupparli, il tutto prima che venga chiuso definitivamente. I due intraprenderanno il viaggio insieme all'infermiera di Benjamin, la bella Zooey, affrontare i cambiamenti dall'analogico al digitale dell'era moderna e cercando di lasciarsi il passato alle spalle.



Basato su di un famoso articolo firmato da A.G. Sulzberger e prodotto tra gli altri da Shawn Levy, Dan Levine e Leon Clarence, Kodachrome vedrà nel cast anche Elizabeth Olsen nei panni di Zooey, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 20 aprile. Lo stesso mese, inoltre, ritroveremo con nostro estremo piacere la Olsen in Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, dove riprenderà il suo ruolo come Scarlett Witch, mentre Ed Harris tornerà sempre ad aprile nei panni dell'Uomo in Nero nell'attesissima seconda stagione dell'eccezionale Westworld di casa HBO.