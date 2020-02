Koch Media, tutte le uscite home-video per marzo 2020

Koch Media ci ha gentilmente fornito il catalogo per le uscite home-video che arriveranno a marzo 2020, e come al solito vi informiamo di tutte le novità più succose.

Innanzitutto citiamo il cofanetto che conterrà l'intera Blue Planet II, straordinario documentario targato BBC Earth realizzato con le più avanzate tecnologie e narrato da Sir David Attenborough, che sarà disponibile dal 27 febbraio in un packaging 100% green (certificato da FSC) in dvd, blu-ray e UHD.

Tra le novità anche Giovanna D'Arco, classico di Luc Besson con Milla Jovovich, Dustin Hoffman e John Malkovich che in occasione del ventennale dell'uscita originale torna disponibile in dvd e blu-ray, e il thriller Cold Blood - Senza Pace, con Jean Reno nei panni di un ex sicario pronto a tornare in azione tra le gelide montagne canadesi. Entrambe le uscite arriveranno il 19 marzo.

Per la collana Midnight Classics invece torna L'Ultima Casa a Sinistra, il controverso esordio cinematografico del maestro dell'horror Wes Craven, che sempre dal 19 marzo sarà disponibile in due edizioni: dvd con 2 dischi e blu-ray con 2 dischi, entrambe ricchissime di contenuti speciali. Infine, per Midnight Factory arriverà Climax, nuova fatica del regista Gaspar Noé, disponibile in una speciale edizione limited + booklet. La data di uscita è fissata ancora una volta per il 19 marzo.