Koch Media annuncia 4 nuovi film in arrivo: e i fan di Squid Game andranno in delirio...

Dopo l'iniziativa Cinema in Festa, anche Koch Media può festeggiare annunciando l'acquisizione di 4 nuovi film internazionali che arriveranno nelle sale italiane prossimamente.

Si parte con The Climb della regista Hayley Easton Street, che vede nel cast Cara Delevingne, Hero Fiennes Tiffin (star del franchise di successo globale After) e Hannah John-Kamen (nota per le sue interpretazioni in Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Ant-Man and the Wasp e Black Mirror) e che racconta la storia, tratta da fatti realmente accaduti, di sei donne ordinarie che compiono un gesto straordinario: diventare protagoniste di una clamorosa protesta di Greenpeace contro la trivellazione petrolifera nell'Artico scalando il grattacielo londinese The Shard, il più alto edificio in Europa.

Andando avanti ecco Hunt di Lee Jung Jae, spy movie d'azione diretto e interpretato dalla star sud coreana protagonista serie fenomeno di Netflix Squid Game: Lee Jung-Jae esordisce dietro la macchina da presa in un film thriller ambientato negli anni '80 sullo sfondo del conflitto tra le due Coree.

Inoltre, segnaliamo anche Driving Madeleine, un film drammatico francese che vede le straordinarie performance di Line Renaud e Dany Boon, attore molto famoso grazie allo straordinario successo di Giù al Nord: il film racconta la storia di Madeleine, una donna che, prima di raggiungere la casa di riposo dove andrà a vivere, chiede ad un tassista di rivedere in auto tutti i luoghi a lei più cari e importanti della propria vita. Per finire, dai produttori di Babadook e The Nightingale, arriva Talk to me, un teen horror australiano in stile Ouija con protagonista un gruppo di amici che scopre come evocare gli spiriti usando un'antica mano imbalsamata. Il film vede la partecipazione di Miranda Otto, star della serie targata Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina.

