Kobe Bryant: quell'ultimo messaggio social all'erede LeBron James

La notizia della morte di Kobe Bryant ha sconvolto il mondo dello sport, lasciando attoniti quanti hanno amato uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi. Proprio qualche ora prima LeBron James aveva superato Bryant nella classifica all-time dei migliori realizzatori dell'NBA. E proprio a James era rivolto l'ultimo messaggio social di Kobe.

Qualche ora prima della tragica scomparsa, Kobe Bryant aveva postato un'ultima frase dedicata proprio a LeBron, congratulandosi per averlo superato nella classifica dei più grandi marcatori nella storia della lega professionistica americana di basket:"Grande rispetto per mio fratello King James". Un messaggio dal quale traspare l'enorme stima che Kobe Bryant provava per LeBron James, considerato una sorta di erede, e che proprio ai Los Angeles Lakers ha deciso di proseguire la carriera nel 2018.



Un messaggio che assume dei contorni ancora più commoventi, alla luce della prematura scomparsa di Kobe Bryant nelle ore successive.

L'ex star dei Lakers è deceduto insieme alla figlia Gianna, 13 anni, e altre persone, tra cui - secondo quanto trapelato in queste ore - anche una coppia di coniugi e un'altra bambina, amica e compagna di basket della figlia di Bryant. Il gruppo si stava recando ad un match della Mamba Cup, torneo composto da squadre maschili e femminili organizzato proprio dalla Mamba Sports Academy, progetto di Kobe Bryant in persona, alla quale il campione si era dedicato una volta terminata la carriera.

La morte di Kobe Bryant ha spezzato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo e anche NBA 2K20 ha ricordato Bryant con una schermata commemorativa.