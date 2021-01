Kobe Bryant, il ricordo delle star a un anno dalla morte: 'Non verrai mai dimenticato'

È passato un anno da quel terribile incidente in cui Kobe Bryant e sua figlia Gianna persero la vita insieme ad altre sette persone, quasi ad anticipare il terribile anno che il 2020 si sarebbe rivelato di lì a poco per il mondo intero: da allora, non passa giorno in cui la memoria del cestista non venga onorata.

Non si contano, dunque, le star che oggi hanno voluto dedicare alcune parole al ricordo di Bryant: "Mando tutto il mio amore e la mia energia alla famiglia Bryant. Rest in Power. Non verrai mai dimenticato, Black Mamba" scrive l'attore Michael B. Jordan, seguito a ruota dal collega Jonah Hill, che ha preferito affidare i suoi pensieri ad una foto di Kobe postata su Instagram.

"Stamattina ho pregato per Vanessa e per la famiglia Bryant. Oggi, un anno dopo, voglio ricordare non solo Kobe Bryant, ma anche Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Mauser, Sarah Chester, Payton Chester e Ara Zobayan" sono state le parole di Magic Johnson, a cui si aggiunge anche il ricordo del presentatore Jimmy Fallon: "Non posso credere che sia già passato un anno da quando abbiamo perso Kobe Bryant". Qui, intanto, vi lasciamo il nostro approfondimento su Dear Basketball, il corto che valse l'Oscar a Kobe Bryant.