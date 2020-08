Kobe Bryant, un cortometraggio Nike celebra il campione: avrebbe compiuto 42 anni

La scomparsa di Kobe Bryant in seguito ad un incidente in elicottero ha lasciato il mondo senza parole e ha dato avvio ad uno sventurato 2020. Il campione NBA avrebbe compiuto 42 anni oggi, per questo Nike e Mamba Mentality hanno deciso di omaggiarlo con un commovente video motivazionale.

"Kobe ci ha insegnato ad essere migliori.'Ti svegli ogni singolo giorno per poter diventare migliore rispetto a ieri'", recita la voce fuori campo di Kendrick Lamar, che si unisce a quella del cestista più famoso al mondo.

Il film, intitolato Better, trascina lo spettatore all'interno della filosofia di vita di Bryant, incentrata sul miglioramento continuo in tutti i campi, sempre e comunque. Un modo di pensare che lo ha portato a scalare la vetta del basket e a diventare uno dei giocatori più stimati dei nostri tempi. Ma la Mamba Mentality non si limita di certo allo sport, e tutti possono provare ad ottenere risultati migliori anche nel compiere le azioni più basilari.

Lo stesso Bryant descriveva la sua Mamba Mentality così: "È provare costantemente a diventare la migliore versione di te stesso. È una ricerca costante che ti porta ad essere migliore rispetto al passato".

Per rendere omaggio al giocatore, Nike ha poi inaugurato la Mamba Week, una settimana in cui ci saranno discussioni e podcast dedicati a lui. In conclusione vi rimandiamo al corto Dear Basketball, con il quale Bryant si congedò dallo sport che lo ha reso celebre, vincendo un Oscar.