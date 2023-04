Knuckles, ecco il cast dello spin-off di Sonic The Edgehog

Knuckles è il nuovo spin-off ambientato nel mondo di Sonic The Hedgehog, lo show sarà ambientato tra gli eventi di Sonic 2 e il terzo film, la cui uscita è già prevista per la fine del 2024. Nell'attesa ecco chi farà parte della serie.

Ad affiancare Idris Elba, già doppiatore di Knuckles in Sonic The Hedgehog 2, nella nuova serie tv ci sarà Adam Pally.

L'attore è conosciuto per i suoi ruoli in Happy Ending e The Mindy Project, stavolta è chiamato a tornare nei panni di Wade Whipple, già visto nell'ultima interazione cinematografica del riccio blu.

Ulteriore aggiunta al cast è anche Tika Sumpter.

Sappiamo inoltre che il nuovo spin-off introdurrà agli eventi di Sonic 3.

Jeff Fowler, il regista dei due precedenti film, durante un'intervista a Discussing Film, si è di recente detto entusiasta che il pubblico possa vedere di più sul personaggio di Knuckles.

"Sapevo che le persone avrebbero adorato il personaggio nel secondo capitolo, saranno curiosi di saperne ancora di più su di lui. Quindi in questo momento l'obbiettivo è quello di entusiasmare il pubblico".

"Knuckles è un personaggio meraviglioso, ci sono così tante direzioni che la serie può intraprendere, per cui i fan potrebbero davvero entusiasmarsi" ha continuato il regista.

Fowler, che già ha diretto i due precedenti film, dirigerà anche la puntata pilota di questo nuovo show tv. La serie debutterà poi su Paramount+.

Nell'attesa di sapere quali altri avventure attendono il personaggio di Knuckles