Knox Goes Away: Al Pacino e molti altri nel film diretto e interpretato da Michael Keaton!

Importanti novità sul fronte Knox Goes Away, il nuovo film di Michael Keaton annunciato qualche mese fa. Infatti, nelle ultime ore sono state annunciate diverse aggiunte al cast del film, scritto da Gregory Poirier (Il Mistero delle Pagine Perdute, Awake).

James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura, Joanna Kulig, Ray McKinnon, John Hoogenakker, Lela Loren e Al Pacino saranno i protagonisti del thriller noir diretto e interpretato da Keaton. Knox Goes Away è la storia di "un assassino mercenario a cui viene diagnosticato una forma di demenza degenerativa, ma anche presentata l'opportunità di fare ammenda per le sue azioni. Gli viene infatti concessa l'opportunità di salvare la vita del figlio con cui non ha mai avuto alcun rapporto, ma per poterlo fare dovrà riuscire a battere sul tempo la polizia alla sua ricerca, e il ticchettio dell'orologio che accompagna il veloce deteriorare della sua mente".

Le riprese del film, prodotto da Trevor Mathews e Nick Gordon di Brookstreet insieme a Michael Sugar e Ashley Zalta di Sugar23, sono terminate recentemente.

"I thriller noir originali come questo sono una rarità al giorno d'oggi, quindi come produttori e amanti del cinema, non potremmo essere più entusiasti di far parte di questo progetto", hanno affermato Brookstreet e Sugar23. "Con Michael Keaton sia dietro che davanti alla macchina da presa, insieme al resto del nostro talentuoso cast e troupe, il pubblico è pronto per una vera sorpresa".

