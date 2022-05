Knox Goes Away, Michael Keaton regista e star del film

Michael Keaton sarà anche impegnato con i cinecomic tra Marvel e DC, ma a quanto pare di tempo per portare avanti altri progetti ne ha, perché sarà star e regista del thriller noir Knox Goes Away.

Tra un salto sul set di Flash e uno sul set di Batwoman, dopo che finalmente lo abbiamo visto nel cinecomic Marvel Morbius, Michael Keaton ha già messo gli occhi (e la firma) sul suo prossimo progetto.

L'interprete di Batman sarà infatti sia protagonista che regista del film scritto da Gregory Poirier (Il Mistero delle Pagine Perdute, Awake), un thriller noir che riunirà Keaton con il produttore de Il Caso Spotlight Michael Sugar.

Knox Goes Away è la storia di "un assassino mercenario a cui viene diagnosticato una forma di demenza degenerativa, ma anche presentata l'opportunità di fare ammenda per le sue azioni. Gli viene infatti concessa l'opportunità di salvare la vita del figlio con cui non ha mai avuto alcun rapporto, ma per poterlo fare dovrà riuscire a battere sul tempo la polizia alla sua ricerca, e il ticchettio dell'orologio che accompagna il veloce deteriorare della sua mente".

Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare a fine agosto a Los Angeles, mentre le trattative per la distribuzione inizieranno al Cannes Film Market.