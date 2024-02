Knox Goes Away, Michael Keaton dirige Al Pacino: il trailer fa paura

Michael Keaton è tornato dietro la macchina da presa per il suo secondo film da regista, Knox Goes Away e Saban Films ha fissato la data di uscita negli Stati Uniti. Nel frattempo, online è stato distribuito il trailer del film che arriverà negli USA il 15 marzo, con una leggenda di Hollywood come Al Pacino tra i protagonisti.

Michael Keaton è uno spoileratore peggiore di Tom Holland ma nonostante ciò del suo nuovo film da regista sappiamo soltanto le informazioni necessarie. Scritto da Gregory Poirier, Knox Goes Away mostra Michael Keaton nel ruolo di John Knox, un sicario che cerca di fare ammenda prima che il suo deterioramento cognitivo, recentemente scoperto, prenda il sopravvento. Aiutato da un fidato amico (Al Pacino) con un passato losco, Knox si batte contro la polizia e la sua mente che si deteriora rapidamente per salvare un figlio da un errore alimentato per vendetta; l'uomo ha ucciso il molestatore di sua figlia e ora ha chiesto aiuto proprio al padre John. Nel trailer vengono mostrate le prime sequenze d'azione del lungometraggio che riporta Keaton al ruolo di regista



Nel cast del film anche James Marsden, Marcia Gay Harden e Suzy Nakamura. Il primo film diretto da Michael Keaton risale al 2008, The Merry Gentleman, e da quel momento l'attore non è più tornato alla regia di un film, fino ad oggi.

La star di Batman e Birdman sarà anche co-produttore del progetto che non ha ancora una data italiana ufficializzata, anche se il film dovrebbe intitolarsi La memoria dell'assassino.



