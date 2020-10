Knockout - Resa dei conti: ecco il folle addestramento di Gina Carano

Questa sera va in onda su Mediaset 20 Knockout - Resa dei conti, il film d'azione del 2011 diretto da Steven Soderbergh con protagonista Gina Carano. Quest'ultima che interpreta un agente dei servizi segreti coinvolta in pericolose missioni all'estero, ha dovuto sottostare ad un durissimo addestramento tattico intensivo di sei settimane.

Al di là del semplice allenamento sportivo a cui la Carano è sicuramente abituata in qualità ex lottatrice di arti marziali miste, per svolgere al meglio il proprio ruolo, l'attrice si è affidata ad Aaron Cohen, un ex combattente israeliano di operazioni speciali che le ha insegnato l'l'arte della sorveglianza e della contro-sorveglianza.

Durante le ultime due settimane di addestramento, l'ha addirittura fatta ripetutamente pedinare mettendo un GPS sulla sua macchina per comprendere come si sarebbe difesa. Le ha dato anche una pistola da utilizzare e l'ha fatta "rapire" all'uscita dal parrucchiere.

"Mi ha insegnato ad entrare e uscire da un edificio, liberare una stanza, ha messo un GPS sulla mia macchina, mi ha messa sotto stress in ogni modo possibile. Mi ha fatto inseguire da alcune persone, avevo seriamente delle persone che mi perseguitavano. Mi hanno addestrata proprio come un vero agente segreto in missione speciale. Eravamo solo un soldato e un combattente messi insieme in queste circostanze uniche e abbiamo avuto modo di conoscerci l'un l'altro. Penso che questa sia stata la parte più grande della mia preparazione".

Presto rivedremo Gina Carano in The Mandalorian ma, i fan della serie sono particolarmente infuriati con l'attrice per un suo post ritenuto poco rispettoso per la comunità LGBT+. Per ulteriori approfondimenti sul film in onda questa sera, date un'occhiata alla nostra recensione di Knockout - Resa dei conti.