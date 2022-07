Knock at the Cabin di Night Shyamalan adatta un noto romanzo horror: scrittore coinvolto

All'annuncio del suo prossimo film ormai in dirittura d'arrivo, Knock at the Cabin, si era molto parlato delle connessioni con un noto romanzo horror che, si supponeva, fungesse da base per un adattamento. Scrittore e regista avevano sempre negato, ma ora confermano quello che abbiamo sempre saputo.

Grande eccitazione alla notizia che M Night Shyamalan preparava un nuovo film, che ormai però, nel frattempo, è diventato sempre più vicino con il fine riprese annunciato per Knock at the Cabin. Fin dal momento in cui venne rivelato il titolo, molti fan dell’horror ebbero una sorta di illuminazione, soprattutto per i lettori più avvezzi al genere. Quando poi sono arrivati ulteriori dettagli di trama, in tantissimi non hanno avuto più dubbi: si trattava di un adattamento de La capanna alla fine del mondo dello scrittore Paul Tremblay. Entrambi però avevano sempre negato la connessione, ma ora lo scrittore vuota il sacco.

Paul Tremblay ha infatti rivelato ai microfoni di CNBC: "Onestamente ho trascorso una parte della primavera del 2022 reprimendo le voci su internet e spegnendo gli incendi di Twitter che collegavano il libro e il film. Tuttavia si è raggiunto un punto, all'inizio di giugno, in cui era diventato impossibile, viste tutte le informazioni disponibili, inclusa la pagina IMDb. Ho fatto la mia parte per essere rispettoso dei desideri del marketing cinematografico e di certo non volevo rovinare nulla. Ora però vi posso dire: come la maggior parte degli adattamenti, ci saranno cambiamenti nella storia e differenze rispetto al libro, quindi i miei lettori rimarranno comunque sorpresi dal film".

Lo scrittore ha continuato raccontando di aver trascorso diversi giorni sul set e di aver parlato a lungo con M. Night del libro, rivelando il progetto di un adattamento era in sviluppo già dal 2017: "Ovviamente, è stato emozionante sentire che era interessato perché mi sono piaciuti molti dei suoi film. All'epoca, tuttavia, data la mia precedente esperienza con gli alti e bassi derivanti dagli adattamenti, avevo sentito di molti eccitanti, attaccati o interessati ai miei romanzi precedenti, ma poi tutti quei bei progetti sono andati in pezzi. Quando è diventato chiaro che non solo Night era interessato e affezionato, ma che il film stava effettivamente andando in pre-produzione e poi in produzione, sono passato da un cauto ottimismo a un'eccitazione in tempo reale".

Tanto era il desiderio di Shyamalan di realizzare il film, da portarlo a prendere in mano le redini della regia dopo che il nome chiamato in origine aveva abbandonato il progetto, con M. Night che avrebbe dovuto solo produrre. Il film in uscita il 3 febbraio 2023 avrà come protagonista Dave Bautista affiancato da nomi come Rupert Grint di Harry Potter e Jonathan Groff di Mindhunter.