Knock At The Cabin, Rupert Grint torna al cinema nel nuovo film di M. Night Shyamalan

Nonostante sia conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Ron Weasley nella saga di Harry Potter, tratta dai libri di J.K. Rowling, Rupert Grint negli ultimi anni ha recitato in diversi prodotti per la tv degni di nota, come Sick Note, Snatch, Agatha Christie - La serie infernale e Servant, diretta da M. Night Shyamalan.

E proprio con il regista di Il sesto senso e Glass, Grint tornerà a recitare sul grande schermo. Ad ottobre è stato annunciato che M. Night Shyamalan dirigerà un nuovo film intitolato Knock At The Cabin, e due mesi dopo è stato annunciato Dave Bautista come protagonista.



Secondo quanto riporta Deadline, Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird si uniranno al cast del progetto, anche se i dettagli della trama, così come dei ruoli che interpreteranno sono al momento ignoti.

Così come Grint, anche Amuka-Bird non è estranea ai progetti di Shyamalan, avendo recitato nel ruolo di Patricia Carmichael in Old.



La notizia dell'ingresso di Rupert Grint nel cast arriva a poco meno di una settimana dalla fine di Servant 3, disponibile su Apple TV+.

Lo show, oltre che dall'ex star di Harry Potter, è interpretato da Lauren Ambrose e Toby Kebbell.



Sul nostro sito trovate le prime impressioni su Servant 3, serie ideata da Tony Basgallop e diretta anche da M. Night Shyamalan, che debuttò sulla piattaforma con la prima stagione nel 2019.