Knock at the Cabin: Jonathan Groff nel cast del nuovo film di M. Night Shyamalan

Secondo quanto riportato da Deadline, Jonathan Groff si è unito al cast di Knock at the Cabin, il nuovo film scritto e diretto da M. Night Shyamalan targato Universal Pictures. Oltre a Groff, visto recentemente in Matrix Resurrections, il report segnala anche l'ingresso di Ben Aldridge. La trama del film è ancora avvolta dal massimo riserbo.

Del cast di Knock at the Cabin fanno già parte Dave Bautista, Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird annunciati precedentemente dal regista. Shyamalan scriverà, dirigerà e produrrà il film con Ashwin Rajan per la Blinding Edge Pictures. Universal ha annunciato recentemente la data d'uscita ufficiale: 3 febbraio 2023.

Al momento chiaramente si sa poco e niente di Knock at the Cabin, poiché non è stato annunciato neppure un membro del cast. Shyamalan aveva anticipato il nuovo film a settembre, svelando che la terza bozza della sceneggiatura si estendeva per circa 100 pagine. Con dettagli così scarsi, è assai probabile che il film sia ancora una volta intessuto di misteri e colpi di scena, solo i più noti tra i marchi di fabbrica del celebre autore. Secondo quanto riferito, le riprese di Knock at the Cabin inizieranno nella primavera del 2022.

Interessante notare infine come la data di uscita originale del 17 febbraio 2023 avrebbe visto Knock at the Cabin esordire al cinema nello stesso giorno di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mentre adesso il thriller uscirà con due settimane d'anticipo rispetto al cinecomic Marvel Studios. La strategia di Universal appare chiara, considerato che attualmente quello di Shyamalan è l'unico film impostato per la prima settimana di febbraio: uscirà due settimane dopo Kraven the Hunter della Sony Pictures, ma la Universal ha riscontrato un grande successo con il mese di febbraio per i suoi film horror come Get Out e The Invisible Man.

Ricordiamo che M. Night Shyamalan aveva anticipato un'idea per il sequel di Old: secondo voi è possibile che Knock at the Cabin faccia parte dello stesso universo narrativo? Staremo a vedere.