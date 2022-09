Knock at the cabin: il primo inquietante trailer del nuovo film di M Night Shyamalan

Le riprese di Knock at the cabin erano finite a giugno e, improvviso come uno dei suoi famosi 'twist narrativi', in questi minuti è arrivato il primo trailer ufficiale del nuovo film di M Night Shyamalan.

Durante una vacanza in una baita remota, una giovane ragazza ei suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per scongiurare l'apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto vada perduto.

Dal visionario regista M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin è interpretato da Dave Bautista (Dune, il franchise di Guardiani della Galassia), il vincitore del Tony Award e il candidato agli Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), il candidato ai BAFTA Nikki Amuka -Bird (Persuasion, Old), la nuova arrivata Kristen Cui, Abby Quinn (Little Women, Landline) e anche dall'amatissimo Rupert Grint (Servant, franchise di Harry Potter). La Universal Pictures presenta una produzione Blinding Edge Pictures, in associazione con FilmNation Features e Wishmore Entertainment. La sceneggiatura è firmata da M. Night Shyamalan e Steve Desmond e Michael Sherman, ed è basata sul bestseller nazionale The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay.

Il film uscirà il 3 febbraio 2023 negli Stati Uniti: rimaniamo in attesa di una data d'uscita per il mercato italiano.