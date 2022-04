Knock at the Cabin: iniziate le riprese del nuovo film di M. Night Shyamalan, prima foto!

Attraverso uno scatto postato sul suo profilo personale su Twitter, M. Night Shyamalan ha annunciato l'inizio delle riprese del suo nuovo film che si intitolerà come noto Knock at the Cabin. Il regista avrebbe da poco concluso il suo impegno con la quarta stagione di Servant per Apple, mettendosi al lavoro sulla sua prossima regia per il cinema.

Condividendo uno scatto che lo ritrae con in mano il celebre ciak della prima scena, Shyamalan ha scritto infatti su Twitter: "Primo giorno. Prima scena. Quindicesimo film. Knock at the Cabin". Solo poco più di un mese fa Jonathan Groff è entrato nel cast del film, la cui trama è ancora avvolta nel più totale mistero.

Shyamalan aveva anticipato il nuovo film a settembre, svelando che la terza bozza della sceneggiatura si estendeva per circa 100 pagine. Con dettagli così scarsi, è assai probabile che il film sia ancora una volta intessuto di misteri e colpi di scena, solo i più noti tra i marchi di fabbrica del celebre autore. L'inizio delle riprese era stato anticipato per questa primavera e le previsioni non sono state disattese, segno che tutto sta procedendo secondo la tabella di marcia prestabilita.

Knock at the Cabin è l'ennesimo progetto di Shyamalan distribuito da Universal. Lo studio ha programmato l'uscita del film per il mese di febbraio, in cui in passato ha riscontrato sempre molto successo, ne sono due esempi film come Scappa - Get Out e L'uomo invisibile. Il nuovo film di Shyamalan uscirà quindi due settimane dopo il film su Kraven prodotto da Sony Pictures e con protagonista Aaron Taylor-Johnson nei panni del celebre villain di Spider-Man.

Ricordiamo che M. Night Shyamalan aveva anticipato un'idea per il sequel di Old: secondo voi è possibile che Knock at the Cabin faccia parte dello stesso universo narrativo? Staremo a vedere.