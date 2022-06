Knock at the Cabin, finite le riprese del nuovo film di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan ha annunciato su Twitter la conclusione delle riprese di Knock at the Cabin, il suo ultimo film. Il regista ha pubblicato una foto che mostra il ciak utilizzato sul set, proprio come qualche settimana fa, quando aveva dato il via alle riprese, iniziate a fine aprile. Dopo quasi due mesi la produzione è terminata.

Scritto, prodotto e diretto da M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin è un progetto al momento del tutto nebuloso, senza alcun dettaglio riguardo la trama.



Il film è il quindicesimo lungometraggio in carriera per Shyamalan, che si appresta a portarlo in sala nel 2023.

"Questo film mi ha davvero cambiato come persona e come artista" ha scritto il regista nella didascalia del post. Delle parole davvero molto forti e importanti, che non fanno altro che aumentare la curiosità intorno al progetto.



L'unica certezza è che si tratta di un thriller ma anche intorno al significato del titolo per il momento ci sono soltanto delle ipotesi.

La data d'uscita è il 3 febbraio 2023. Rupert Grint nel cast cast di Knock at the Cabin sarà tra i protagonisti insieme a Dave Bautista, Jonathan Groff e Nikki Amuka-Bird.



Buona parte di loro ha già lavorato con Shyamalan; Grint nella serie Servant, mentre Nikki Amuka-Bird nel cast di Old.

Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità che riguarderanno il prossimo atteso film di M. Night Shyamalan. Sul nostro sito trovate la recensione di Old, l'ultimo film del regista uscito nelle sale.