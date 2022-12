Knock at the Cabin: Dave Bautista e Ruper Grint nella nuova immagine del film di Shyamalan

Knock at the Cabin è il nuovo film rated-r di M. Night Shyamalan, prossimo progetto del regista de Il Sesto Senso e The Visit che arriverà nelle sale italiane il 3 febbraio 2023, distribuito da Universal Pictures.

Nelle scorse ore Total Film (tramite Games Radar) ha condiviso un nuovissima immagine ufficiale della pellicola, che mostra i personaggi interpretati da Dave Bautista (Guardiani della Galassia) e Rupert Grint (Harry Potter). Potete dare uno sguardo all'immagine in calce alla notizia.

La sinossi del film recita: "Durante una vacanza in una baita remota, una giovane ragazza ei suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per scongiurare l'apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto vada perduto".

Oltre a Bautista e Grint, il cast della pellicola è composto dal vincitore del Tony Award e il candidato agli Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), il candidato ai BAFTA Nikki Amuka -Bird (Persuasion, Old), l'ultima arrivata Kristen Cui e Abby Quinn (Little Women, Landline).

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che qualche tempo fa è stato condiviso il primo inquietante trailer di Knock at the cabin. Voi andrete a vedere il film? Ditecelo qui sotto nei commenti!